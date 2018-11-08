Дожились, в Европу идем: В Северодонецке в сотнях домов нет отопления. Новости

В Северодонецке (Луганская обл.) свыше 600 жилых домов, 9 школ, 6 детских домов и 3 дошкольных учреждения образования остаются без отопления. Все они обслуживаются государственным предприятием «Северодонецкая ТЭЦ».

Пенсионерка Раиса, чтобы согреться кладет под одеяло бутылки с горячей водой, а квартиру обогревает газовой плитой. «Дайте мне отопление, чтобы я там искупалась, а не тут грела и бегала, как после войны огонек искала. Сейчас хоть печка есть, вот и греюсь сижу с утра до вечера», – жалуется женщина.

«Дожились! В Европу идем! Где ж наша Европа с этими бутылками? Внизу магазин, он не работает, потому что отопления нет. В квартире холодно, везде дует», – возмущается пенсионерка.

По словам директора школы №12 Ирины Войтенко, в одном из самых теплых кабинетов учреждения сейчас температура всего 15 градусов тепла. Из-за отсутствия отопления свыше 600 учеников не пришли на занятия. «Температура в помещениях школы, в учебных кабинетах, от 10 до 15 градусов, а в коридорах и спортзалах – от 10 до 13. Это очень холодно, и осуществлять учебно-воспитательный процесс в таких условиях невозможно. Это привело бы к тому, что дети бы болели», – сказала она.

Как сообщила начальник отдела образования Северодонецкого городского совета Лилия Талдонова, договор на поставку отопления Северодонецкой ТЭЦ действует до 31 декабря 2018 года, но сейчас услуги не оказываются.

«Мы написали письмо и рекомендовали директорам школ приостановить занятия. На своих сайтах, на сайтах школ, учителя выставят домашние задания. Дети будут изучать, и, если у них будут вопросы, будут связываться через компьютер с учителем», – отметила она.

Директор Департамента ЖКХ Луганской областной администрации Виталий Сурай сообщил, что область обратилась к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману и главе «Нафтогаз Украина» Андрею Коболеву с просьбой ускорить выдачу номинаций на газ для «Северодонецкой ТЭЦ».

«Существует механизм, по которому можно получить номинацию. Для этого нужно подписать договор о реструктуризации с НАК "Нафтогаз Украины". Согласно законодательству, "Нафтогаз Украины" должен этот документ подписать. Но существует непонимание с этой стороны. В своем отказе выделить номинации они ссылаются на то, что "Северодонецкая ТЭЦ" находится в процедуре банкротства», – прокомментировал он.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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