В прифронтовой Волновахе более полсотни домов остались без отопления. Новости

В прифронтовой Волновахе 56 домов, в которых более 800 квартир, остались без отопления. Люди утепляются и согреваются как могут.

Жители домов улиц Центральная, Обручевская и Фиалковская частично без отопления и без воды. «Воды 5 дней нет, отопления нет. Это жизнь? Камин включаем, а за свет потом не знаем, сколько будем платить», – говорит пенсионерка Вера Шишко.

По словам другой местной жительницы, люди греются как могут. «В наших домах, конкретно в нашем доме, температура не превышает плюс 10 градусов. Включают обогреватели, газ и так далее. Все это дорогое удовольствие. Пенсионеры не могут постоянно пользоваться электричеством и газом. Кроме того, этот обогрев буквально на 5 минут, потому что все стены домов остывшие, на первых этажах у людей вообще ноги отмерзают, потому что от подвалов холодина», – рассказала пенсионерка Валентина Никитенко.

Местный житель Николай Кондор проживает с женой и маленьким ребенком на улице Фиалковская. У них также нет отопления, и семья согревается теплой одеждой, отапливают квартиру электроприборами и газом. «Сыреют стены. С утра я зафиксировал 0 градусов на улице. В 5 утра было минус 3 градуса», – отмечает мужчина.

Тепло жителям Волновахи поставляет коммунальное предприятие «Волновахамежрайтеплосеть», у которого 3 из 10 котельных сейчас не работают, поэтому 56 домов остались без отопления. Директор предприятия Юрий Демишев сообщил, что коммунальщикам разрешили запустить те объекты, к которым подсоединены объекты социальной сферы – школы, садики, больницы.

«Мы отвечаем за техническое состояние наших котельных, которые были сданы согласно планам и графикам вовремя. Вопрос только в лимитах на газ. Не получив номинации, мы не можем их включить, потому что газовые задвижки на трех котельных закрыты и запломбированы. Мы не имеем права самовольно их распломбировать – это чревато уголовной ответственностью», – сказал он.

Директор «Волновахамежрайтеплосеть» добавил, что отопление жителям 56 домов должны подключить в течение двух дней.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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