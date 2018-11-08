«Это не мы»: Марчук рассказал о последствиях «выборов» в «ДНР» и «ЛНР». Новости

Лидеры стран Евросоюза попытаются повлиять на Россию в вопросе проведения «выборов» на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 8 ноября, в Киеве заявил представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности ТКГ Евгений Марчук.

«Мне известно, что должно быть минимум одно консолидированное заявление нескольких лидеров европейских стран. Будет оно сделано 11 ноября или накануне. Я знаю, что должны быть телефонные разговоры с Владимиром Путиным», – сказал он.

«Но Россия однозначно заявляет: "Это не мы проводим. Да – мы поддерживаем, но проводим не мы". А дальше – тут спрятан давний старый вопрос: "Украина должна договариваться с ОРДЛО*, потому что мы (Россия, – прим. ред.) на это не можем влиять», – продолжил Марчук.

По его словам, проведение «выборов» в «ДНР» и «ЛНР» создаст очень серьезную проблему в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе. «Не только в Минске, потому что Минский формат – это технология "Нормандской четверки" вспомогательного характера. В нем нарабатываются серьезные предложения – от топографии до высокой политики для лидеров "Нормандской четверки"», – сообщил он.

«И в Минске нарабатывается механизм имплементации, если "Нормандская четверка" принимает какие-то решения: они очень короткие, а их нужно наложить и на карты, и на законодательство», – подчеркнул украинский переговорщик.

Он также акцентировал, что на последнем заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске и 96-м заседании рабочей подгруппы по вопросам безопасности были сделаны заявления о том, что проведение «выборов» в «ДНР» и «ЛНР» – это серьезный подрыв всего Минского процесса в целом.

Напомним, что после ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «республике» назначили проведение своих «выборов» на 11 ноября. Также в «ЛНР» на 11 ноября тоже назначили «выборы» «главы республики» и «народного совета».

Как ранее сообщалось, постпред США в ООН заявил, что запланированные на 11 ноября незаконные «выборы» в «ДНР» и «ЛНР» Россия использует для собственных целей. 8 стран – членов Европейского Союза в ООН призвали власти Российской Федерации остановить подготовку к незаконным выборам на временно неподконтрольной украинской власти части Донбасса. Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что «выборы» в «ДНР» и «ЛНР» могут стать отправной точкой новой вооруженной агрессии России.

На состоявшемся 6 ноября в Минске очередном заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, РФ официально заявила, что признает результаты «выборов» в «Л-ДНР».

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