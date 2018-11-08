Корь идет на рекорд: Врачи бьют тревогу. Новости

В Минздраве бьют тревогу – с начала года в нашей стране заболели корью уже более 36 тыс. человек, из которых 22 тыс. – дети. Это в семь раз больше, чем за весь прошлый год, когда было зафиксировано 4782 случая. В 2018-м уже умерло 15 человек, 11 из них дети. За годы независимости рекордным по уровню заболеваемости корью стал 2006-й – переболело 43 тыс. украинцев. В Минздраве говорят, что если нынешняя динамика роста заболеваемости сохранится, то 2018-й может побить печальный показатель. Об этом пишет «Сегодня».

Больше всего болеют во Львовской (7 364 человека), Ивано-Франковской (3 612) и Закарпатской областях (3 459). Меньше всего – в Луганской (16 человек), Херсонской (218) и Сумской (273) областях. В Центре гражданского здоровья при МОЗ говорят, что основная причина надвигающейся эпидемии – плохой охват вакцинацией против кори в предыдущие годы. Чтобы остановить рост заболеваемости, местным властям советуют вводить карантины, а обычным гражданам – прививать детей и себя, в случае если была пропущена одна из двух обязательных прививок.

«Остановить вспышку кори может коллективный иммунитет. Когда не менее 95% украинцев будут вакцинированы против кори, заболевание пойдет на спад и защищенными будут даже те, кто не может прививаться по медпоказаниям», – подчеркивают в Центре.

По их данным, в стране достаточно вакцин против кори – более 600 тыс. доз в наличии как в больницах, так и в аптеках. При этом прививки против кори бесплатны для всех детей и даже для некоторых категорий взрослых – студентов, учителей, медиков и военных.

Параллельно с корью в стране уже начался разгар ОРВИ – по состоянию на конец октября вирус подхватило более 161 тыс. человек. А вот грипп пока обходит нашу страну стороной – в этом сезоне еще не зафиксировано ни одного случая.

По мнению врачей, такое «опоздание» гриппа – хороший повод вакцинироваться – иммунитет вырабатывается около двух недель. Два вида вакцин (французская и корейская) уже есть в аптеках. Цены на дозу колеблются от 250 до 350 грн.

Однако спрос на них оставляет желать лучшего. В прошлом месяце против гриппа привились только около 24 тыс. человек – это меньше одной десятой процента от всего населения Украины. Впрочем, в прошлом году ситуация была ненамного лучше – привились лишь 0,5%. В аптеках изданию подтвердили печальную тенденцию: вакцины против гриппа спрашивают редко.

«Обычно спрос немного вырастает в декабре, а сейчас вакцину берут единицы», – рассказали провизоры.

Один из последних случаев смерти из-за кори был зафиксирован 27 октября в Мукачево на Закарпатье. Болезнью заразился 12-летний мальчик из села Страбичево. Когда он поступил в больницу, его состояние было тяжелым, ему диагностировали корь. Состояние ребенка стремительно ухудшалось, и несмотря на усилия медиков, он умер. Мальчик был привит от кори только один раз. Сейчас выясняется, почему не было второй прививки.