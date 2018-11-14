Житель Горловки показал, как в ноябре выглядит «Стирол» (Фото). Новости

Житель неподконтрольной украинской власти Горловки Михаил показал, как в ноябре нынешнего года выглядит «национализированный» завод по производству химических удобрений «Стирол». Запечатленные кадры горловчанин опубликовал в социальной сети.

Михаил показал «Стирол» со стороны Калиновки. У забора предприятия – некошеная пожухлая трава, за забором виднеются некрашеные и поржавевшие металлоконструкции. «Так как я не имею никакого отношения к этому предприятию, моя камера запечатлела лишь внешнюю сторону, доступную взгляду любого прохожего. Знакомый говорил, что "основное производство так и не запустили, отложили до весны..."», – отметил блогер.

Напомним, что концерн «Стирол» (входил в холдинг Ostchem) до начала вооруженного конфликта на Донбассе был крупнейшим в Украине производителем минеральных удобрений, поставлял на рынок 3% мирового экспорта аммиака и карбамида, полимерных материалов и изделий из них. ПАО «Концерн "Стирол"» формировал до 40% бюджета Донецкой области. После захвата Горловки незаконными вооруженными формированиями 8 мая 2014 года концерн приостановил производство.

Начиная с февраля 2017 года «власти ДНР» регулярно заявляют о готовности запустить химический гигант. В марте завод «национализировали», и он перешел под контроль «министерства промышленности и торговли ДНР», из украинской компании ПАО «Концерн "Стирол"» перевелись лишь 82 человека (в мирное время здесь трудилось 4,5 тыс. чел.), в июле 2017 года в штате числились уже 515 чел. В мае 2017 года обещали до конца лета запустить 50% мощности «Стирола». В декабре 2017 года «министр промышленности» заявлял о предстоящем запуске завода в 1-й половине 2018 года. Однако предприятие так и не заработало в полном объеме. Единственное, что удалось «республике» – запустить на предприятии лишь цех по производству пластиковых стаканчиков.

Жители неподконтрольной украинской власти части Донетчины скептически относятся к заверениям о ближайшем запуске крупнотоннажного производства минеральных удобрений на «Стироле».

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