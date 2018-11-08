Осмотрели ботинки, обнюхали куртки: Жители неподконтрольной Макеевки жалуются на жуткий запах в городе. Новости

В неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) стоит резкий неприятный запах. Об этом 7 ноября сообщают местные жители в соцсетях.

«Макеевчане, кто знает, почему по всему городу стоит такой жуткий запах, простите за выражение, дерьма!? Вонь неимоверная во всех районах, на порыв якобы канализации где-то – не свалить уже нашим властям! И на то, что укрДРГ пришла и нас*ала под каждым забором перед выборами! Смешно смотреть, как люди ходят и вечно смотрят на свою подошву, думая, во что вступили», – пишет местный житель.

«С*ка, снова травят нас чем-то? То водой детей потравили, то газом каким-то сейчас, или чем? Только не говорите, что это резко все терриконы в городе завоняли от аномально теплой осени, как врали с водой и винили теплое лето, вечно любят прип**деть наши власти», – пишет еще один местный житель.

«В Советском и Центрально-городском вонь жуткая уже неделю стоит, как в других районах – не знаем. Сам, как выше описано, ходил с другом недавно и проверял обувь, думал, что куда-то влезли, пока не поняли, что вонь повсюду», – пишут в местном паблике.

Многие люди связывали вонь с различными бытовыми причинами:

Александр: «Та же ерунда! Я уже думал, что пора в больницу сходить с носом, куда не поеду (в такси работаю), пока окно закрыто – не чувствую, как только дверь открою машины или окно, так сразу жуткая вонь бьет в нос. Думал, что колесами где-то зацепил... А сегодня читаю, что не одному мне воняет – по всему городу! Кааааапец»;

Наталья: «Блин. Я думала, только мне воняет. И на подошву смотрела, и на одежду... Ни фига, а вонь есть»;

Анна: «Вышли с племянницей выгуливать собаку и офигели. Осмотрели ботинки, обнюхали куртки, даже собаку обнюхали»;

Евгения: «Блин. Я уже на кошку грешила, думала, что она где-то под диваном кучу наложила».

Люди отмечают, что запах стоит в разных районах Макеевки и в Донецке:

Анна: «На Кировской стороне тоже стоит вонь»;

Дима: «Чайкинское кольцо, запах пи***ц»;

Наталья: «На Зеленом второй день "пахнет"»;

Светлана: «Была на 12-м, в стоматологии, вышла в половине четвертого, вонь была, думала, показалось. Приехала на Пушку – тоже стоял запах неприятный»;

Марина: «Ханженково в ужасной вони»;

Владислав: «На Мирном второй день отчетливо ощущается сей дивный аромат, как и в центре. Но ближе к 22-й линии ничего не воняет»;

Оля: «Вечером Калининский район Донецка – воняло»;

Ваня: «На Бажанова тоже воняет».

Вместе с тем, запах слышен не во всех районах. «Центр и Рудничка – вони нет… Вонь стоит от паленой листвы – пишет Александр.

Некоторые макеевчане находят в ситуации повод для шуток:

Павел: «Это от избирательных участков воняет»;

«В Макеевке»: «Запах перемен. В какую сторону – сами чувствуете»;

«All-Seeing»: «Это в преддверии выборов, истинный запах нашего будущего»;

Ольга: «К деньгам».

Как сообщалось ранее, в конце сентября жители Макеевки массово жаловались на состояние питьевой воды, поставляющейся центральным водоснабжением. По состоянию на 26 сентября были госпитализированы десятки пострадавших, в том числе дети. 28 сентября сообщалось о 117 госпитализированных жителях, у детей диагностировали кишечную инфекцию. Причиной отравления воды в Макеевке стала дезинфекция ее не хлором, а марганцем. Ситуация вызвала возмущения местных жителей.

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