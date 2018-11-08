В «ДНР»: Как сегодня живет Дебальцево (Фото). Новости

Во временно неподконтрольном украинским властям Дебальцево (Донецкая обл.) люди живут надеждой на лучшее.

До начала военных действий Дебальцево был одним из крупнейших железнодорожных узлов Украины. В 2014-м город оказался «под властью» незаконных вооруженных формирований (НВФ), затем вернулся под контроль Украины. В 2015-м произошли трагические события Дебальцевского котла. Украинские военные понесли значительные потери, в городе – значительные разрушения, и он оказался «под властью» НВФ.

Люди уезжают, так как нет работы. «Восстановить транспорт надо. Если транспорт восстановят – будут рабочие места. В основном город жил за счет транспорта», – говорит проживающий в Дебальцево мужчина.

По словам местных, теперь они живут надеждой на лучшее.

Местные жительницы отмечают, что производство стоит: работают лишь пару цехов. «В моем подъезде 3 семьи. Четвертая семья – молодые, они здесь квартиру снимают. Остальные квартиры – окна выбиты, хозяев нет», – рассказывает женщина, проживающая в пятиэтажке. Есть подъезды, где живут по две семьи.

Средняя пенсия, рассказывает житель Дебальцево, после повышения – 3 300 руб. (1 398 грн по местному курсу на 08.11.2018). Помогает выжить свое хозяйство, куры. «Ни обуви, ни одежды не купишь. Если курятина, бедрышки 210 руб. (89 грн – прим. ред.), куры 160 руб. (68 грн – прим. ред.). Не дай бог, порвались сапоги – уже не купишь. Не с чего просто. За коммунальные заплатишь, и все», – говорит проживающая в многоэтажном доме женщина.

Причем, во дворах уборка производится не коммунальщиками – убирают сами жильцы. С приходом отопительного сезона суммы в платежках увеличиваются. А само отопление – батареи еле теплые, по словам местных, в квартирах едва поддерживается температура 14-15 градусов.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам издания «Реальная газета»

Читайте также: