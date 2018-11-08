В военной прокуратуре рассказали о расследовании дела о минометах «Молот». Новости

В военной прокуратуре рассказали о расследовании дела о минометах «Молот»

08.11.18 08:44dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Военная прокуратура Киевского гарнизона расследует уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей военными должностными лицами 1285 Главного военного представительства Министерства обороны Украины во время исполнения государственного контракта, что привело к закупке за бюджетные средства некачественных минометов М 120-15 «Молот». Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

«Продолжается комплексная судебная экспертиза, в рамках которой проверяется техническое состояние указанных минометов, соответствие их тактико-техническим характеристикам, заявленных заводом-изготовителем, и возможность их безопасного использования во время боевых действий», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, кроме этого, Государственной аудиторской службой проводится аудит по рациональному использованию бюджетных средств Министерством обороны Украины.

«Также досудебным расследованием отрабатываются субъекты хозяйствования, которые привлекались заводом-изготовителем к выполнению работ на предмет фиктивности и завышения их объемов или стоимости. Сейчас объективные данные о ненадлежащем качестве минометов, которые бы обосновывались материалами дела, не получены. В настоящее время одной из главных причин [неисправности] минометов "Молот" являются факты двойного заряжания и нарушение порядка проведения стрельб личным составом», – заявили в военной прокуратуре.

Досудебное расследование по указанным фактам продолжается.

Напомним, в результате разрывов минометов «Молот», произведенных в Украине и закупленных для применения в воинских частях ВСУ, с момента их принятия в эксплуатацию погибли 13 человек.

Ранее генеральный прокурор Украины также доложил о расследовании разрывов миномета «Молот», проинформировав, что оружие не соответствует нескольким критериям для эксплуатации в воинских частях.

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