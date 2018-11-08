Международные организации направили на неподконтрольную часть Донбасса более 189 тонн гумпомощи. Новости

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международный комитет Красного Креста направили на неподконтрольную украинским властям часть территории Донецкой области более 189 тонн гуманитарной помощи. Об этом сегодня, 8 ноября, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проследовали 14 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международного комитета Красного Креста общей массой более 189 тонн», – сказано в сообщении.