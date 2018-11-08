Взрывотехники получили постоянное место дислокации в Мариуполе и новый автомобиль (Фото). Новости

7 ноября начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Николай Семенишин вручил взрывотехникам ключи от служебного помещения в Мариуполе (Донецкая обл.). Также подразделение получило новый служебный автомобиль «Mitsubishi L200». Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области.

В полиции отметили, что с начала вооруженного конфликта взрывотехнический отдел не имел постоянного места дислокации, ведь вся инфраструктура осталась на неподконтрольной территории.

С 7 ноября подразделение будет базироваться в Мариуполе рядом с кинологическим центром, так как обе службы вместе выезжают на все экстренные ситуации. Админздание было капитально отремонтировано и оснащено необходимой техникой. Здесь есть комната для хранения спецоборудования, учебный класс, рабочие кабинеты.

Руководитель полиции области Николай Семенишин вручил временно исполняющему обязанности начальника взрывотехнического отдела ГУ НП в Донецкой области Сергею Нестерову сертификат на получение служебного помещения и ключи от современного внедорожника. Транспорт был передан Национальной полицией и сейчас является лучшим в регионе по проходимости.

Сейчас в штате отдела – 9 специалистов по разминированию. Одна группа работников обслуживает Мариуполь и прилегающие населенные пункты, другая работает на севере области. С начала года взрывотехники провели около 900 выездов по фактам изъятия боеприпасов, анонимным сообщениям о минировании и на профилактические осмотры во время массовых мероприятий. Кроме того, полицейские проводят для детей прифронтового региона занятия по минной безопасности.

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