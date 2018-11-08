В прокуратуре назвали основную версию взрывов на складах боеприпасов в Ичне. Новости

В уголовном производстве продолжается комплексная судебная экспертиза относительно причин и последствий взрывов на арсенале боеприпасов в г. Ичня (Черниговская обл.). Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.
По данным ведомства, также проверяется соответствие действий военных должностных лиц требованиям ведомственных нормативных документов по охране объекта.
«На сегодня с участием экспертов осмотрена техническая территория военной части, отобраны необходимые образцы, а также проведены следственные эксперименты, в ходе которых воспроизведены механизм и возможность подрыва различных видов боеприпасов, хранившихся в арсенале. Отрабатываются все лица, имевшие доступ к технической территории, где хранились боеприпасы. Продолжается разминирование с целью установления точного количества уничтоженных боеприпасов и суммы убытков», – говорится в сообщении.
«Основной из версий, которая подтверждается собранными доказательствами, является пронос на территорию арсенала источника инициирования подрыва боеприпасов, то есть совершение преступления, предусмотренного ст. 113 Уголовного кодекса Украины ("Диверсия")», – заявили в военной прокуратуре.
В ведомстве добавили, что, кроме этого, будет дана оценка действиям военных должностных лиц, которыми не были приняты надлежащие меры по охране территории арсенала и хранению боеприпасов.
Досудебное расследование продолжается.
Как сообщалось ранее, по факту взрывов на территории 6-го арсенала Министерства обороны на Черниговщине открыто уголовное производство. Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что на этом военном арсенале, произошли несколько взрывов в хранилищах, где, в основном, находились реактивные системы залпового огня. Президент Украины Петр Порошенко потребовал от силовых структур быстрого расследования инцидента.
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