КПВВ «Майорск» проверят омбудсмены Украины и Литвы. Новости

Литовская делегация с официальным визитом посетит Донецкую область. Об этом сегодня, 8 ноября, на своей странице в Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«Сегодня работаю с литовской делегацией в Донецкой области. Посол Литовской Республики в Украине Марюс Януконис и Главный парламентский омбудсмен Литвы Аугустинас Норматас вместе со мной будут проверять соблюдение прав граждан Украины на КПВВ и людей, которые на них работают», – написала она.

«Будем мониторить КПВВ "Майорск". Ждите больше деталей позже», – добавила Денисова.

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