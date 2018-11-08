В Финляндии обсудили выделение Украине первого транша помощи в 500 млн евро. Новости

В ходе своего визита в Хельсинки (Финляндия) президент Украины Петр Порошенко провел встречу с вице-президентом Европейской комиссии по вопросам евро и социального диалога, финансовой стабильности, финансовых услуг и Союза рынков капитала Валдисом Домбровскисом. Об этом сегодня, 8 ноября, сообщает пресс-служба главы государства.

Стороны обсудили состояние реализации Меморандума о взаимопонимании и Кредитного соглашения между Украиной и Европейским Союзом относительно Четвертой программы макрофинансовой помощи Украине в объеме 1 млрд евро.

«Во время встречи было отмечено, что Украина максимально быстро реализует взятые на себя обязательства в рамках упомянутых соглашений и на сегодня завершается выполнение всех 6 условий для получения первого транша помощи (500 млн евро) и ожидается положительная оценка Европейской Комиссии», – говорится в сообщении.

«Вице-президент Еврокомиссии заверил в продолжении всесторонней поддержки Украины со стороны Европейского Союза на пути успешных реформ и имплементации Соглашения об ассоциации», – добавили в пресс-службе президента Украины.

Петр Порошенко также провел встречу с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером. Собеседники скоординировали позиции по ускорению процедур, связанных с предоставлением макрофинансовой помощи Украине.