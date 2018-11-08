Сводка из зоны ООС за 7 ноября: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 19 обстрелов украинских позиций. При этом незаконные вооруженные формирования (НВФ) 3 раза применили вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. В ходе боевых действий 3-е военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Об этом сегодня, 8 ноября, сообщили в штабе Операции объединенных сил.

Противник вел прицельный огонь из минометов калибром 82 мм по позициям украинских войск в районах Павлополя и Луганского. У Луганского также были применены минометы калибром 120 мм. Кроме того, НВФ продолжают применение гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также, вблизи Павлополя НВФ стреляли из вооружения БМП-1 и зенитной установки ЗУ-23-2. НВФ осуществляли обстрелы подразделений Объединенных сил в районах населенных пунктов Станица Луганская, Вольный (входит в Золотое-4), Луганское, Зайцево, Авдеевка, Пески, Марьинка, Новомихайловка, Красногоровка, Павлополь, Гнутово и Лебединское.

С начала суток противник совершил 1 обстрел украинских позиций – вблизи Крымского. Зафиксирован огонь из минометов калибром 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия.

В «ДНР» сообщают, что «украинские военные за минувшие сутки выпустили по прифронтовым районам ДНР 110 боеприпасов. Общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 15 раз. Под обстрелами оказались село Спартак, поселки шахты "Трудовская" и Александровка на окраинах и в окрестностях Донецка; Горловка и ее поселок Зайцево; Ясиноватая и прилегающие к ней село Крутая Балка, поселки Каштановое и Васильевка, а также село Саханка. При обстрелах применялись гранатометы и крупнокалиберное стрелковое оружие. В результате обстрелов в поселке Зайцево повреждены ворота и хозпостройка по ул. Смоленской».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 2 раза за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы села Раевка и поселка Марьевка (Золотое-5). Огонь велся из минометов калибром 82 мм, станковых противотанковых гранатометов СПГ и крупнокалиберных пулеметов».