Пожар на Луганщине: Погибла пожилая женщина. Новости

В Попасной (Луганская обл.) пожилая женщина стала жертвой пожара в пятиэтажном жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

Сообщается, что 7 ноября в 12:54 спасателям поступило сообщение о задымлении на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома по ул. Первомайской в Попасной.

Прибыв на место происшествия, огнеборцы установили, что пожар возник в одной из квартир на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома.

«При проведении разведки, звено газодымозащитной службы обнаружило тело гражданки, 1946 года рождения», – сообщили в ГСЧС.

Пожар был ликвидирован в 13:15. К ликвидации привлекались 8 пожарных и 2 единицы техники. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении в постели.