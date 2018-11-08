Блогер показала, как выглядит неподконтрольная Горловка в ноябре (Фото). Новости

Жительница неподконтрольной украинской власти Горловки (Донецкая обл.) Анна показала, как ноябрьским утром в текущем, 2018 году, выглядит центр города. Своими впечатлениями горловчанка поделилась в социальной сети.

Горловчанка показала пустые улицы центра города субботним утром (8:00). В частности, район кинотеатра «Шахтер» на проспекте Ленина, район 73-й школы, улицу Комсомольскую. По ул. Комсомольской производят кронирование деревьев, при этом проезжая часть разбита и в больших ямах, как и основная часть тротуаров. Разметки на переходе возле кинотеатра нет.

Заметно, что людей на улицах очень мало.

Кроме того, Анна обратила внимание на то, что некоторые окна по пр. Ленина заколочены с 2014 года, и, по ее мнению, во многих квартирах никто не живет. Как рассказала блогер, территория 73-й школы ухожена.

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