Порошенко обговорил с премьер-министром Хорватии ситуацию в Азовском море. Новости

Во время визита в Хельсинки (Финляндия) президент Украины Петр Порошенко провел встречу с премьер-министром Республики Хорватия Андреем Пленковичем, в ходе которой собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений и взаимодействию в международных организациях. Об этом сегодня, 8 ноября, сообщает пресс-служба главы государства.

«Была подчеркнута важность консолидации международных усилий для восстановления территориальной целостности Украины и противодействия дальнейшей агрессии РФ, расширению ее военного присутствия в акватории Азовского моря и Керченского пролива, в том числе путем ужесточения санкций. Лидеры отметили важность повышения координации усилий для нейтрализации российского вмешательства в избирательные процессы в Украине и ЕС в 2019 году», – говорится в сообщении.

«Петр Порошенко и Андрей Пленкович выразили удовлетворение сохранением высокой динамики развития двустороннего политического диалога. Отмечены восстановление работы Совместной украинско-хорватской межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества, а также практическая деятельность Рабочей группы по изучению уникального опыта Хорватии в мирной реинтеграции временно оккупированных территорий», – сообщили в пресс-службе президента Украины.

Отмечается, что во время встречи были также обсуждены перспективы развития сотрудничества в сфере энергетики для укрепления энергетической безопасности Европы.

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