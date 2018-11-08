На Луганщине 80% дорог находятся в неудовлетворительном состоянии. Новости

Большинство автомобильных дорог на территории Луганской области (80%) находятся в неудовлетворительном состоянии. Об этом сообщает пресс-центр Службы автомобильных дорог Луганской области.

По данным Службы автодорог, на Луганщине «насчитывается 5898 км автомобильных дорог общего пользования, в том числе на контролируемой территории – 3 616 км, из которых 1 177 км дорог государственного значения и 2 439 км – местного».

В пресс-центре отметили, что дороги подверглись критическим разрушениям в 2014-2015 годах, когда в результате боевых действий были разрушены 7 мостовых сооружений, вследствие передвижения тяжеловесной и гусеничной военной техники было повреждено не только покрытие проезжей части, но и вся конструкция дорожной одежды. «Таким образом 80% дорог общего пользования поражены характерными разрушениями и находятся в неудовлетворительном эксплуатационном состоянии. И мы это признаем», – отметили в пресс-центре.

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