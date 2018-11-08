ДТП в Бахмуте: Женщину сбили на «зебре». Новости

В Бахмуте (до переименования – Артемовск, Донецкая обл.) автомобиль сбил женщину, которая переходила проезжую часть. Об этом сегодня, 8 ноября, сообщает пресс-служба Бахмутского отдела полиции Донецкой области.

Сообщается, что ДТП произошло 7 ноября на пешеходном переходе в одном из районов города.

«Вчера около 21:00 в Бахмуте произошло дорожно-транспортное происшествие: автомобилем была сбита 31-летняя женщина, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

В полиции также сообщили, что автомобилем управлял местный житель.

Пострадавшая женщина доставлена в травматологию. Полицией начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».