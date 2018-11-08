Пиротехники обследовали Азовское море с помощью квадрокоптера . Новости

7 ноября пиротехники Аварийно-спасательного отряда специального назначения провели обследование акватории Азовского моря в Мариуполе (Донецкая обл.) на наличие взрывоопасных предметов. Это был заключительный этап обследования в текущем году. Об этом сегодня, 8 ноября, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области.

«С августа этого года пиротехники аварийно-спасательного отряда специального назначения проводили нетехническое обследование акватории Азовского моря вблизи Мариуполя на наличие взрывоопасных предметов на воде. Кроме того, в конце сентября состоялось открытие Части водолазных поисково-спасательных работ акватории Азовского моря ГСЧС Украины в Донецкой области. Одна из основных задач части – гуманитарное разминирование водных объектов и спасение граждан», – отметили в пресс-службе.

«7 ноября пиротехники Главного управления провели заключительный этап нетехнического обследования акватории Азовского моря в этом сезоне. На командном пункте водолазного судна "Капитан Чусов" (проект 14290) была проведена аэроразведка территории с помощью квадрокоптера. Зимой из-за погодных условий и значительного снижения температуры воды проводить подобные работы запрещено. Однако в следующем году пиротехники продолжат обследование и разминирование акватории Азовского моря», – добавили в ГСЧС.