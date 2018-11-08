На Донетчине полиция разыскивает двух парней (Фото). Новости

Правоохранители Донетчины просят помощи в установлении местонахождения двух парней. Об этом сегодня, 8 ноября, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции.

«Покровским ОП ГУНП в Донецкой области, разыскиваются без вести пропавшие Станислав Сергеевич Петров и Евгений Дмитриевич Колесов», – сказано в сообщении.

Петров Станислав Сергеевич 02.08.2002 года рождения

Фото: пресс-служба Покровского отдела полиции

Приметы: на вид 12-16 лет, рост 145-160 см, волосы средней длины светлого цвета, худощавого телосложения, уши оттопыренные.

Особые приметы: диагноз легкая умственная отсталость.

Был одет: свитер синего цвета, спортивные штаны.

Колесов Евгений Дмитриевич 22.09.1996 года рождения

Фото: пресс-служба Покровского отдела полиции

Приметы: на вид 20-25 лет, рост 180-185 см, волосы средней длины темного цвета, среднего телосложения, уши оттопыренные.

Особые приметы: с левой стороны под грудью есть пятно в виде родинки, на стопе ноги деформирован палец.

Был одет: футболка желтого цвета, шорты-бриджи трех цветов – черного, белого, желтого, шлепанцы черного цвета с красными полосами. При себе имел серебряную цепочку с крестиком.

«Просьба ко всем, если у вас есть какая-либо информация о местонахождении пропавших ребят, просим сообщить об этом по телефонам: 102, (06239) 52-11-07, 050-020-98-46», – отметили в полиции.