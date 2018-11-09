Жительница Горловки показала свою прогулку по центру города (Фото). Новости

Жительница неподконтрольной украинской власти Горловки (Донецкая обл.) Анна прошлась по центру города. Своими впечатлениями горловчанка поделилась в социальной сети.

Так, горловчанка прошла по пр. Победы, заглянула во дворы, где лежат неубранными листья. Также она прошла от района автовокзала до площади Победы, где рабочие укладывают плитку. Транспорта на улицах города мало, и на остановках скапливаются очереди. В частности, много людей было на остановке в районе площади.

Кроме того, горловчанка спустилась вниз по пр. Победы – в сторону «Мелодии».

Читайте также: