Легитимизация «ДНР» и «ЛНР»: Марчук рассказал о переговорах в Минске. Новости

На последнем заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске и 96-м заседании рабочей подгруппы по вопросам безопасности были сделаны заявления о том, что проведение «выборов» в «ДНР» и «ЛНР» – это серьезный подрыв всего Минского процесса в целом. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 8 ноября, в Киеве заявил представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности ТКГ Евгений Марчук.

«Россия акцентирует внимание на том, что в Минских документах предусмотрено проведение выборов, но при этом она "забывает" и сознательно умалчивает о том, что там указано – "на основе украинского законодательства", с участием политических партий всей Украины и вообще с участием граждан всей Украины, а это означает и с участием 1,5 млн вынужденных переселенцев, ясное дело, что под эгидой ЦИК Украины», – сказал он.

По его словам, примерно половина всего времени переговорного процесса по Донбассу в Минске на последнем заседании ТКГ была посвящена именно теме «выборов» на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей.

«Суть того, что сказал Грызлов: "Это дело касается территорий Донбасса. Россия к этому не имеет отношения. Нужно, чтобы территории как-то управлялись, поскольку это связано с жизнедеятельностью людей, и другого способа здесь нет". То есть Грызлов публично поддержал эти "выборы". Мы знаем, что Путин ранее своего рода также поддержал эти "выборы"», – отмечает Марчук.

Он напомнил, что Совет Безопасности ООН заявил, что не признает легитимность «выборов» в «ДНР» и «ЛНР», а также таковыми, что противоречат Минским соглашениям.

«Уже 15 или 17 стран Евросоюза заявили, что они не признают эти "выборы". Конечно же, об этом заявила и Украина. Если они состоятся, это будет "легитимизация" ["ДНР" и "ЛНР"] при содействии России», – подчеркнул представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности ТКГ.

Напомним, что после ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «республике» назначили проведение своих «выборов» на 11 ноября. Также в «ЛНР» на 11 ноября тоже назначили «выборы» «главы республики» и «народного совета».

Как ранее сообщалось, постпред США в ООН заявил, что запланированные на 11 ноября незаконные «выборы» в «ДНР» и «ЛНР» Россия использует для собственных целей. 8 стран – членов Европейского Союза в ООН призвали власти Российской Федерации остановить подготовку к незаконным выборам на временно неподконтрольной украинской власти части Донбасса. Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что «выборы» в «ДНР» и «ЛНР» могут стать отправной точкой новой вооруженной агрессии России.

На состоявшемся 6 ноября в Минске очередном заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, РФ официально заявила, что признает результаты «выборов» в «Л-ДНР».

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