На Донетчине задержан мужчина, запускавший беспилотник над воинской частью. Новости

В Донецкой области возле воинской части задержан мужчина, который производил несанкционированный запуск беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сегодня, 8 ноября, сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

«Вчера, 7 ноября, около 20:00 вблизи одной из воинских частей в городе Бахмут дежурной сменой замечен пролет беспилотного летательного аппарата. Мобильная группа воинской части немедленно прибыла в вероятный район запуска БПЛА. В ходе розыскных мероприятий удалось задержать лицо на автомобиле, которое управляло беспилотником. В автомобиле обнаружены два дрона и ноутбук, устройства управления БПЛА», – отметили в пресс-службе.

«Подозреваемый, автомобиль и технические средства переданы сотрудникам Службы безопасности Украины из состава Операции объединенных сил», – добавили в Генштабе.

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