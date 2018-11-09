Смотрели, обсуждали и отыгрывали. Учащихся ПТУ Донетчины учили быть толерантными (Фото). Новости

Последнее время все только и говорят о толерантности. И это понятно, ведь проблема терпимого отношения к людям иной национальности, культуры, вероисповедания или сексуальной ориентации сейчас как никогда актуальна. За инаковость, за то, что не такой как все, в лучшем случае можно получить словесное оскорбление, в худшем – быть избитым до смерти. Думаю, что не открою Америку, сказав, что украинская молодежь зачастую пропагандирует насилие, недоброжелательность, озлобленность, агрессивность. Понятное дело, что нельзя всех стричь под одну гребенку, но и отрицать, что такого нет – бессмысленно. Стоит только полистать интернет-СМИ, социальные сети, а там «Избили до реанимации: в школе под Харьковом на 11-летнюю девочку напали старшеклассники», «Буллинг в Кропивницком: сверстники жестоко избили 14-летнюю школьницу», «Подсыпали виагру в кофе: в закарпатской школе затравили десятиклассницу», «В Одессе девочки-подростки жестоко избили свою сверстницу и засняли «бои без правил» на видео».

Во всем мире участились акты насилия, терроризма, национализма, дискриминации по отношению к национальным, религиозным и языковым меньшинствам, беженцам, мигрантам. А в Украине к вышеперечисленным группам еще можно добавить переселенцев из Донбасса и Крыма. Эти негативные социальные явления можно рассматривать как следствие недостаточности или отсутствия толерантности у отдельных людей или социальных групп.

Заинтересовались финны, а не украинское правительство

Взаимная нетерпимость и культурный эгоизм сейчас как никогда ярко проявляются в украинском обществе, а через средства массовой информации и социальное окружение все больше распространяются среди подрастающего поколения. Поэтому необходимо активизировать процесс поиска эффективных механизмов воспитания в духе толерантности. По-видимому, так решили в общественной организации «Донбасс SOS» и разработали проект под названием «Противодействие всем формам ксенофобии и достижение равенства, включая равенство представителей меньшинств», для реализации которого было подключено Посольство Республики Финляндия в Украине.

Целевой аудиторией проекта стали учащиеся профессионально-технических училищ подконтрольной территории Донецкой области. Всего 45 человек из Славянска, Краматорска и Мариуполя. Активная фаза проекта длилась с августа 2017 по март 2018.

«Идеи уважения прав человека, уважения человеческого достоинства, отсутствие "языка вражды" одинаковы и актуальны для всей молодежи Украины, но проекты подобного направления, как правило, охватывают школьников либо студентов вузов. Система профтехобразования была несправедливо обойдена вниманием. По роду профильной работы мы общались с этой целевой аудиторией, и поняли, что с ней мало кто занимается. А еще посмотрели статистику, которая нам показала, что среди учащихся ПТУ достаточно высокий уровень неприятия другого и конфликтности. Ведь, как правило, в эти учебные заведения попадают дети из неблагополучных семей, состоящие на учете в различных структурах. Поэтому, учитывая актуальность проблемы, мы решили сфокусироваться на парнях и девушках – учащихся профессионально-технических училищ. Цель нашего проекта – помочь учащимся ПТУ научиться видеть в "другом" – человека, со своими особенностями, потребностями, слабостями и – со своим достоинством», – пояснила «Донецким новостям» руководитель проекта Виолетта Артемчук.

Толерантности не хватает по всей стране

По словам Виолетты, проект одинаково подошел бы учащимся ПТУ во всей Украине. Она уверена, что о толерантности мало что знают в профтехучилищах Житомира, Киева или Одессы. Но у общественной организации физически нет возможности охватить большую аудиторию.

«Мы выбрали именно эти три города Донецкой области, во-первых, потому, что "Донбасс SOS" специализируется на работе в этом регионе и с переселенцами оттуда. И Мариуполь, и Славянск, и Краматорск пережили и боевые действия, и периоды гуманитарного кризиса, связанного с потоками переселенцев, уезжающих от войны. Гражданский аспект событий на востоке Украины, расколовший на два лагеря иной раз даже семьи, ставит перспективы наступления мира в стране в прямую зависимость от способности граждан к диалогу, к компромиссу и взаимодействию на благо Украины. Мы уверены, что сегодняшние молодые люди снова будут жить в стране, восстановившей свою территориальную целостность от Луганска до Львова и от Чернигова до Севастополя, и от них будет зависеть ее дальнейшая интеграция в общее поле европейской культуры, одним из важнейших элементов которой являются толерантность и права человека», – отметила она.

Один из критериев отбора подростков был таковым: потенциальные участники должны являться лидерами мнений, чтобы к ним прислушивались и им доверяли. Иными словами – авторитеты в своей социальной среде с рычагами влияния на тех, с кем они общаются.

Отобранные участники проекта были разделены на три группы, специалисты с ними занимались в разное время. Занятия проходили в Доме прав человека под Черниговом. Дом – это проект международной инициативы, объединяющий местные правозащитные организации, позволяющий им координировать свою работу, выступать консолидировано и, в случае необходимости, организовывать мероприятия, тренингам, требующие специально обустроенной территории. Всего в мире 16 таких домов в 13 странах; первый был основан в 1989 в Осло, черниговский открылся весной 2014 года. Это здание площадью 500 кв. м, функционирующее как образовательный центр, с конференц-залами, библиотекой и массой наглядной агитации, посвящённой европейским ценностям.

«Мы посчитали, что целесообразно проводить программу не по месту их постоянного проживания, чтобы ребята не отвлекались. Потому что в своих родных городах не было бы полного погружения, а это повлияло бы на результативность», – объяснила Артемчук, добавив, что большинство участников впервые в жизни выехали за пределы родного города.

Задуманный проект – 100-процентное попадание

Ребята каждый день узнавали новые понятия и идеи, связанные с правами человека, толерантностью и равенством. Помимо этого они работали с документальными и художественными фильмами о правах человека. Например, смотрели и обсуждали французскую ленту «Безумные соседи». В этой картине собрана масса стереотипов и в их свете показано, как герои, принадлежащие к разным социальным стратам – белые европейцы, их слуги-мигранты, ромы (которых в обществе чаще называют цыганами), гомосексуалисты, – взаимодействуют в рамках комедийного сюжета; как люди, принадлежавшие к дискриминируемым группам и добившиеся прекращения дискриминации, могут сами становиться притеснителями других и т.п. В этом направлении с молодежью из Донбасса работала тренер по правам человека Галина Корниенко, у которой имеется успешный опыт тренингов для старшеклассников.

Потом полученные знания подростки отыгрывали посредством методики «Театра угнетенных» под руководством Ирины Кузнецовой, которая два года назад пришла в «Донбасс SOS» в качестве волонтера-психолога, да так и осталась. В проекте по противодействию ксенофобии Ирина выступала тренером-психологом, ведущей киноклуба и джокером форум-театра – одного из эффективнейших методов по работе со стереотипами; благодаря ему происходит нечто, что возвращает человеку инициативу, его врожденное право активного участия в своей жизни, волю и желание искать варианты выхода из тупиков и не сдаваться.

«На форум-театре нам запомнилась сценки о том, как учительница вызывает в школу родителей сообщить, что их дочь беременна, и как в кафе официант отказывается обслужить русскоязычного клиента. А одна группа поставила сценку по событию, случившемуся за несколько дней до того: завуч ищет в общежитии, кто разбил окно – и агрессор-завуч играла саму себя, а потом сообща с детьми перебирала варианты, как надо было себя вести, чтобы конфликт не завел стороны в тупик», – рассказала собеседница.

Работая с психологом, ребята рассказывали друг другу истории, в которых у них был опыт столкновения со стереотипами, ксенофобией, ущемлением прав, дискриминацией. «Они переживали чувства, формулировали мысли, работали умом, а также обращали внимание на какие-то свои собственные привычки мышления, задумываясь о них, делали выводы. Этот тренинг дал участникам не только знания, но и помог глубже осознать и принять свою индивидуальность, поверить в свои силы, подпитать их активную жизненную позицию», – перечислила Артемчук.

Понравился ребятам киноклуб – формат работы со стереотипами. Его суть в том, что люди идентифицируют себя с теми, кого видят на экране, каждый находит себе героя по вкусу, сопереживает ему. И потом можно говорить с участниками о сюжетных коллизиях, кто что увидел, почему возникли те или иные ситуации, к чему они привели, как их можно было избежать и т.п.

По прошествии семи месяцев после окончания организаторы констатируют: программа оправдала себя на 100 процентов. «Активисты двух ПТУ на базе своего учебного заведения организовали дискуссионные киноклубы, и на постоянной основе проводят встречи со сверстниками. Они общаются, смотрят, обсуждают, делают какие-то выводы. Можно сказать, что позаклассная работа в этих профтехучилищах идет полным ходом. И этому дал толчок участие в нашей программе. Лично меня очень порадовал результат инициативной группы из Краматорска. Троей парней, участников нашей программы, заняли одно из призовых мест на конкурсе молодежных инициатив, который проводился в Харькове. Я считаю, что это большим прорывом», – поделилась общественница из «Донбасс SOS».

По итогам реализации проекта «Противодействие всем формам ксенофобии и достижение равноправие, включая равноправие представителей меньшинств» специалистами общественной организации «Донбасс SOS» было составлено пособие «Противодействие ксенофобии и дискриминации в молодежной среде».

Данное пособие разработано с целью поддержки тех, кто готов организовать обучение молодежи по вопросам противодействия ксенофобии и дискриминации.

Анна Курцановская, РПД «Донецкие новости»

Фотографии предоставлены Виолеттой Артемчук