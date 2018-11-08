Проблем предостаточно: Омбудсмен проверила КПВВ «Майорск» (Фото). Новости

На КПВВ «Майорск» (Донецкая обл.) ситуация с условиями пересечения линии разграничения улучшилась, но проблемы все же есть. Об этом сегодня, 8 ноября, на своей странице в Facebook по итогам проверки пункта пропуска сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«КПВВ "Майорск" соединяет Бахмут и Горловку. Ежедневно здесь линию разграничения пересекает 10 тыс. украинцев. Пообщалась с людьми. Выслушала проблемы, а их предостаточно. На КПВВ приходится ждать иногда по три часа. Объясняют это проблемами с интернетом, который постоянно дает сбой. При проверке все заработало на глазах, но сержант Нацполиции вел себя некорректно. Сразу это нарушение телефону озвучила руководителю Национальной полиции Донбасса. Обещали провести служебное расследование», – написала она.

По ее мнению, работа КПВВ «Майорск» все же улучшилась. «Ознакомилась с инфраструктурой. Здесь расположены пункты оказания помощи, которые организовали международные организации. В них люди могут согреться, попить чаю и, при необходимости, получить медицинскую помощь. Однако, инфраструктура не рассчитана на такое большое количество людей, в частности, не хватает биотуалетов и других объектов», – отмечает Денисова.

«Мобильный пункт "Ощадбанка" работает нерегулярно, хотя должен работать по графику. Люди пожаловались, что мобильный пункт банка часто не работает. Согласованный с Пенсионным фондом график работы пункта банка и осуществления выплат должен быть вывешен на видном месте. Будем добиваться того, чтобы все было удобно и работало для людей», – добавила омбудсмен Украины.

Как сообщалось ранее, сегодня, 8 ноября, омбудсмен Украины работает с литовской делегацией в Донецкой области. Вместе с ней КПВВ «Майорск» сегодня посетили посол Литовской Республики в Украине Марюс Януконис и Главный парламентский омбудсмен Литвы Аугустинас Норматас.

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