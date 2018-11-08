В Черновцах осудили участницу НВФ «ДНР». Новости

По материалам Службы безопасности Украины Шевченковский районный суд Черновцов приговорил участницу незаконного вооруженного формирования (НВФ) «ДНР» к десяти годам лишения свободы заочно. Об этом сегодня, 8 ноября, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что жительница одного из населенных пунктов Донецкой области в 2016 году присоединилась к рядам незаконных вооруженных формирований.

«Злоумышленница выполняла задачи по вербовке и комплектованию личного состава террористической группировки "Восток"», – рассказали в СБУ.

Суд признал злоумышленницу виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде десяти лет лишения свободы заочно с конфискацией имущества.

«Начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня задержания и приведения судебного приговора в исполнение. Злоумышленница объявлена в розыск», – подчеркнули в СБУ.

Также сообщается, что приговор вступил в законную силу.

Досудебное расследование осуществляли следователи Управления СБУ в Черновицкой области.