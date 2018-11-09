После «выборов»: В Донецке хотят из Парка кованых фигур сделать музей. Новости

В неподконтрольной украинской власти Донецке знаменитый Парк кованых фигур планируют переформировать в музей под открытым небом. Об этом в интервью местной газете рассказал главный кузнец «ДНР», основатель ежегодного фестиваля кузнечного мастерства Виктор Бурдюк.

Он отметил, что при украинской власти «до начала войны нам выделяли деньги из бюджета без всякого статуса. Но уже тогда мы начали заниматься вопросом присвоения музейного положения».

Главный кузнец «ДНР» пояснил преимущества перевода сквера в статус музея. «Во-первых, это повышение имиджа парка. Парка, который уникален, – таких в мире больше нет! Во-вторых, статус музея позволит перевести сквер на городской бюджет. Появится директор, смотритель, будут планово проводиться экскурсии, какие-то деньги будут выделяться на содержание этого музея», – сказал Бурдюк.

«В статусе музея нет ни одного минуса, только плюсы. Посмотрите, в парке более 230 скульптур, а если по отдельности считать каждое кованое изделие, входящее в ту или иную композицию, выйдет еще больше. Есть работы, присланные из Канады, США Японии и других стран. Без должного ухода все это может потеряться», – дополнил он.

По его словам, на данный момент все документы уже предоставлены в городской «исполком». «В настоящий момент парк находится на балансе "Зеленстроя" с перспективой после дующей передачи музею, когда тот возникнет. Но время сейчас сложное... Возможно, после выборов в республике этот вопрос наконец-то рассмотрят.

Бурдюк акцентировал, что парк-музей планируют сделать бесплатным для посещения.

Также в интервью Бурдюк сообщил, что в «ДНР» мастера кузнечного дела не имеют заказов, соответственно, и заработков, большинство вынуждены менять профиль деятельности.

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