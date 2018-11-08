Объединенные силы провели отработку вблизи линии соприкосновения (Фото). Новости

Объединенные силы провели оперативную отработку вблизи линии соприкосновения. Об этом сегодня, 8 ноября, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Как рассказали в штабе, 7 ноября подразделения Национальной полиции Украины из состава Объединенных сил совместно с группой операций Службы безопасности Украины ОТГ «Восток» Объединенных сил провели комплексную оперативную отработку населенных пунктов Верхнеторецкое, Новоселовка Вторая и Новобахмутовка в Донецкой области. «Мероприятия направлены на выявление оружия, боеприпасов, взрывчатки, наркотических средств и установление лиц, причастных к незаконным вооруженным формированиям. В ходе отработки, на расстоянии около 1 км от населенного пункта Верхнеторецкое, выявлено 11 цинков с патронами калибром 30 мм к БМП-2, 3 выстрела к РПГ-7, 1 реактивный двигатель к СПГ и фрагмент топографической карты местности», – отметили в пресс-центре.

Там добавили, что во время мероприятий у жителя Верхнеторецкого Ясиноватского района обнаружено и изъято наркотическое вещество (каннабис), весом около 10 г, а также устройство для его применения путем курения с наслоением вещества бурого цвета. Кроме того, выявлено 30 административных правонарушений, за совершение которых составлены соответствующие протоколы.

Все материалы внесены в Единый реестр учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях.

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