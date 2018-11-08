Давайте разберемся: Украина инициирует ревизию Минских соглашений. Новости

В связи с проведением «выборов», которые запланированы на 11 ноября в «ДНР» и «ЛНР», украинская сторона в переговорном процессе Трехсторонней контактной группы инициирует ревизию Минских соглашений. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 8 ноября, в Киеве заявил представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности ТКГ Евгений Марчук.

«Украинская сторона заявила повторно, что в связи с тем, что серьезно "пробуксовывает" Минский процесс, а "Нормандская четверка" уже два года не встречалась: "Давайте мы проведем отдельное специальное заседание, на котором проведем ревизию выполнения Минских договоренностей, где стоят подписи и где есть одобрение Совета Безопасности ООН в Комплексе мер"», – сказал он.

«Один из главных аргументов, который даже Путин объявил, а Лавров – несколько раз, объясняя, почему не проходят встречи "Нормандской четверки", что там, мол, нечего решать, потому что Украина не выполняет Минские соглашения. Мы говорим: "Давайте экспертно разберемся". Там не так много для экспертов, где-то около 10 документов разного уровня», – подчеркнул Марчук.

Он акцентировал, что на последнем заседании ТКГ в Минске и 96-м заседании рабочей подгруппы по вопросам безопасности были сделаны заявления о том, что проведение «выборов» в «ДНР» и «ЛНР» – это серьезный подрыв всего Минского процесса в целом. Марчук также сообщил, что лидеры стран Евросоюза попытаются повлиять на Россию в вопросе проведения «выборов» на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей.

Напомним, что после ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «республике» назначили проведение своих «выборов» на 11 ноября. Также в «ЛНР» на 11 ноября тоже назначили «выборы» «главы республики» и «народного совета».

Как ранее сообщалось, постпред США в ООН заявил, что запланированные на 11 ноября незаконные «выборы» в «ДНР» и «ЛНР» Россия использует для собственных целей. 8 стран – членов Европейского Союза в ООН призвали власти Российской Федерации остановить подготовку к незаконным выборам на временно неподконтрольной украинской власти части Донбасса. Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что «выборы» в «ДНР» и «ЛНР» могут стать отправной точкой новой вооруженной агрессии России.

На состоявшемся 6 ноября в Минске очередном заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, РФ официально заявила, что признает результаты «выборов» в «Л-ДНР».

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