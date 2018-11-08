Дебальцево, Минские соглашения и реалии: Марчук о линии фронта. Новости

На сегодня де-факто линия разграничения на Донбассе на 50% не соответствует утвержденной в 2014 году лидерами стран «Нормандской четверки» после подписания Минских соглашений, что уже является грубым нарушением со стороны России. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 8 ноября, в Киеве заявил представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Евгений Марчук.

«В сентябре 2014 года состоялось первое заседание "Нормандской четверки" в Минске, на котором, среди прочего, определили линию столкновения. Я называю ее линией фронта. На простом языке – это фронтовая граница. Это важный компонент, потому что в одном из подписанных в сентябре 2014 года документов дальше говорится, что после этой договоренности, когда все стороны признали, что эта линия – статус-кво, есть целый ряд мероприятий», – сказал он.

Он напомнил, что эта договоренность запрещала сторонам конфликта любое продвижение и ведение наступательных действий на линии фронта на Донбассе.

«В настоящее время, на сегодня, есть фактически линия фронта. Все остальные документы, которые предусматривают остальные мероприятия. Например, разведение тяжелого вооружения на дистанцию их стрельбы, таких как "Ураган", "Торнадо", "Смерч", "Точка-У" на большие дистанции. Они действительно разведены, и линией разведения была линия от 19 сентября 2014 года, от нее отсчитывалось разведение этих тяжелых вооружений», – подчеркнул Марчук.

«Тогда стороны согласились на это разведение. На сегодня несоответствие фронтовой линии де-факто и линии, обозначенной в 2014 году, почти 50%. То есть, после того, как согласились и подписали произошли наступательные действия России, и Россия заняла 1650 кв. км территории, включая важный железнодорожный узел в Дебальцево», – сообщил политик.

По словам украинского переговорщика, в ходе переговоров в Минске российская сторона не отказывается от документов, определяющих линию фронта на Донбассе и подписанных в 2014 году. «"Вы не отказываетесь, но вы заняли 1650 кв. км, и на сегодня все другие предложения по разведению сил вы говорите, что нужно вести от де-факто линии". Я задаю им официально вопрос: "Вы денонсировали этот документ?", – "Нет". "Но вы не выполняете его". – "Ну, такие сейчас реалии". И таких примеров около 10, когда обвиняют Украину, что она не выполняет Минские соглашения, но сам факт невыполнения их Россией очевиден и документально, и на карте подтвержден», – рассказал о ходе переговоров Марчук.

Он также заявил, что в связи с проведением «выборов», которые запланированы на 11 ноября в «ДНР» и «ЛНР», украинская сторона в переговорном процессе Трехсторонней контактной группы инициирует ревизию Минских соглашений.

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