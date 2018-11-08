Глава ОБСЕ выразил крайнюю обеспокоенность объявленными «выборами» в «Л-ДНР». Новости

Действующий глава ОБСЕ и министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо Миланези (на фото) заявил о том, что незаконные «выборы» на неподконтрольных Украине территориях (НКТ) Донбасса противоречат Минским соглашениям и должны быть отменены. Об этом сегодня, 8 ноября, сообщается на сайте ОБСЕ.

Моаверо Миланези подтвердили поддержку ОБСЕ в осуществлении Минских соглашений о мирном урегулировании конфликта на Донбассе.

«Мы крайне обеспокоены объявлением "выборов", которые состоятся 11 ноября в некоторых районах Донецка и Луганска. Такое решение будет противоречить букве и духу минских соглашений», – сказал глава ОБСЕ.

«Мы призываем все соответствующие стороны внести конструктивный вклад в переговорные усилия в формате Нормандии и в Трехстороннюю контактную группу, чтобы предотвратить такое развитие», – подчеркнул Моаверо Миланези.

Как ранее сообщалось, постпред США в ООН заявил, что запланированные на 11 ноября незаконные «выборы» в «ДНР» и «ЛНР» Россия использует для собственных целей.

Напомним, что 8 стран – членов Европейского Союза в ООН призвали власти Российской Федерации остановить подготовку к незаконным выборам на временно неподконтрольной украинской власти части Донбасса. Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что незаконные «выборы» на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей могут стать отправной точкой новой вооруженной агрессии России.

«И. о. глав Л-ДНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что обсуждение в Совете Безопасности ООН запланированных на 11 ноября «выборов» на Донбассе без участия представителей «Л-ДНР» «некорректно и необъективно».

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