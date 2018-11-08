Краматорску возобновили подачу питьевой и технической воды. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) восстановлена в полном объеме подача питьевой и технической воды. Об этом сегодня, 8 ноября, сообщает администрация КПП «Краматорский водоканал» на сайте предприятия.

Как подчеркивается, между городской администрацией Краматорска, КПП «Краматорский водоканал» и КП «Компания «Вода Донбасса» достигнута договоренность о возобновлении подачи питьевой воды из водобаков «Меловой горы», а также подачи технической воды в полном объеме.

«На данный момент заполнен магистральный технический водовод, выполнена очистка воды и наполнены резервуары. Фильтровальная станция начала работу в круглосуточном режиме», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что подача питьевой воды будет производиться без графика.

Напомним, КП «Компания "Вода Донбасса"» с 5 ноября сократила Краматорску подачу технической и питьевой воды на 15. Причиной стала не оплата за услуги водоснабжения.

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