Разминирование Донбасса: Чем поможет принятие закона о противоминной деятельности. Новости

На Донбассе из-за подрывов на боеприпасах в заминированных прифронтовых районах погибли или травмировались более 1 800 человек. Около 7 тыс. кв. км территории требут разминирования. В то же время, Украина, пожалуй, единственная страна с минной проблематикой, где нет закона о противоминной деятельности. Верховная Рада приняла 6 ноября «Законопроект о противоминной деятельности». Это позволит привлечь в Украину деньги международных фондов и сделает разминирование проблемой не только военных, но и гражданских структур. Принятие этого закона было главным условием, которое выдвигали страны НАТО чтобы оказать Украине помощь в разминировании.

В Украине 7 тыс. кв км территории требуют разминирования. По мнению экспертов, от 10 до 15 тыс. еще добавится после освобождения неподконтрольных украинским властям территорий (НКТ). Каждый год саперных работ, по разным оценкам, будет обходиться Украине в 50-70 млн долл. В бюджете страны этих денег нет, но их можно грамотно привлечь.

Без соответствующего закона международные фонды не стали бы финансировать гуманитарное разминирование.

«НАТО выдвинуло условие перед Украиной, что если мы хотим получать эти программы, то нам нужно сформировать и создать конкурентные условия и процедуры, урегулировать монопольные полномочия по лицензированию и аккредитации субъектов – тех, кто имеет право заниматься гуманитарным разминированием. Голосование этого закона в целом позволит привлечь к разминированию как средства из госбюджета, так и отдельных фондов, например, НАТО», – рассказал один из авторов законопроекта, народный депутат Иван Винник.

В данный момент в Украине разминированием занимается только Министерство обороны и спасатели. Новый законопроект выделяет в отдельную категорию, так называемое, «гуманитарное разминирование». Как считает директор единственной в Украине частной профильной компании разминирования «Трансипмекс» Владимир Петраченков, это совершенно отдельная, не связанная с военными работа.

«Хорошо, что Министерство обороны отлучили от гуманитарного разминирования, пусть они занимаются оперативным разминированием. Одна из их инженерных задач, это разминирование и проделывание проходов. Пусть они этим занимаются и не лезут в гуманитарное разминирование где финансирование идет за счет доноров, а доноры никогда не платят военным структурам», – высказал свое мнение Владимир Петраченков.

Уже в течение 3 лет гуманитарное разминирование стоит на повестке дня, с того момента, как начали появляться освобожденные территории. Но законопроект приняли лишь сейчас.

По мнению главы международной общественной организации «Международное антитеррористическое единство», полковника запаса Александра Дичека, в нем много недостатков. Но недостатки можно устранить, а факт принятия уже поднял международный имидж Украины.

«К недостаткам можно отнести то, что не учтен вопрос работ повышенной опасности, слабо прописан вопрос страховки, он бюрократизирован, много лишних чиновников и слабо прописана их ответственность. Но несмотря на недостатки, которые можно и нужно будет устранить перед вторым чтением, этот законопроект очень позитивный», – отметил он.

Эксперты уверены, что гуманитарное разминирование снимет не только минную, но и социальную напряженность в прифронтовых регионах. Поскольку финансирование из международных фондов позволит создать новые рабочие места и оживит местную инфраструктуру.

Напомним, за четыре с половиной года военного конфликта Донбасс стал одной из самых заминированных территорий в мире. Это несет серьезную опасность для людей, живущих в районе боевых действий. По данным на 1 августа 2018 года, от мин в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) пострадало 1 858 человек, из них около 400 погибли.

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