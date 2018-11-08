В Украине снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ. Новости

В Украине за неделю с 29 октября по 4 ноября гриппом и острыми респираторными инфекциями (ОРВИ) заболели более 147 тыс. человек. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась. Об этом сегодня, 8 ноября, сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Министерства охраны здоровья (МОЗ) Украины.

Как отметили в ЦОЗ, заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине находится на неэпидемическом уровне, присущем для начала эпидемического сезона.

«Интенсивный показатель заболеваемости гриппом составляет 349,2 на 100 тыс. населения, что на 32,7% меньше эпидемического порога по Украине», – говорится в сообщении.

Медики подчеркивают, что на протяжении минувшей недели гриппом и ОРВИ заболели 147 тыс. 407 человек, из них 67,7% – дети в возрасте до 17 лет. По сравнению с прошлой неделей, уровень заболеваемости среди взрослых и детей снизился на 5,2% и 10,3% соответственно.

«За неделю зарегистрировано 38 случаев гриппоподобного заболевания и 14 случаев тяжелой острой респираторной инфекции, однако лабораторного подтверждения наличия вирусов гриппа нет», – добавили в ЦОЗ.

Специалисты также уточнили, что за прошедшую неделю против гриппа были вакцинированы 21 тыс. 200 человек. Среди всех привитых – 24% детей.

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