В Украине снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ. Новости

В Украине за неделю с 29 октября по 4 ноября гриппом и острыми респираторными инфекциями (ОРВИ) заболели более 147 тыс. человек. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась. Об этом сегодня, 8 ноября, сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Министерства охраны здоровья (МОЗ) Украины.
Как отметили в ЦОЗ, заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине находится на неэпидемическом уровне, присущем для начала эпидемического сезона.
«Интенсивный показатель заболеваемости гриппом составляет 349,2 на 100 тыс. населения, что на 32,7% меньше эпидемического порога по Украине», – говорится в сообщении.
Медики подчеркивают, что на протяжении минувшей недели гриппом и ОРВИ заболели 147 тыс. 407 человек, из них 67,7% – дети в возрасте до 17 лет. По сравнению с прошлой неделей, уровень заболеваемости среди взрослых и детей снизился на 5,2% и 10,3% соответственно.
«За неделю зарегистрировано 38 случаев гриппоподобного заболевания и 14 случаев тяжелой острой респираторной инфекции, однако лабораторного подтверждения наличия вирусов гриппа нет», – добавили в ЦОЗ.
Специалисты также уточнили, что за прошедшую неделю против гриппа были вакцинированы 21 тыс. 200 человек. Среди всех привитых – 24% детей.
Читайте также:
- В нынешнем эпидсезоне в Украине прогнозируют циркуляцию трех вирусов гриппа
- Прививка от гриппа: Сколько стоит на Донетчине и как выбрать вакцину (Видео)
- В Украине вакцины, закупленные за государственные средства, получат и частные медучреждения
- В Украине за неделю гриппом и ОРВИ заболели почти 143 тыс. человек
- Грипп Н3N2: Для кого наиболее опасен вирус нынешнего сезона
- Осенние дожди – мокрые ноги: Как не заболеть гриппом и простудой (Видео)
- 8,5 тыс. жителей Луганска прошли вакцинацию от гриппа, – «ЛНР»
- В аптеки Украины начали доставлять вакцины против гриппа
- В Украине число заболевших гриппом и ОРВИ возросло
- Минздрав: В Украине будут доступны две вакцины против гриппа
- В Украине за неделю гриппом заболели более 143 тыс. человек
- Сезон гриппа в Украине: Когда начнется, какие будут вирусы и как защититься
Комментарии