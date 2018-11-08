Путин и Трамп проведут переговоры в Аргентине. Новости

Договоренность о встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Аргентине, который начнет свою работу 30 ноября, официально подтверждена с обеих сторон. Как передает пресс-служба МИД России, об этом сегодня, 8 ноября, заявил глава ведомства Сергей Лавров.

«Такая договоренность существует. У меня нет другой информации. Москва и Вашингтон это публично подтвердили», – сказал он.

«Обо всем, что связано с этой встречей, уже сказали представители администрации президента России», – заявил Лавров.

Ранее сообщалось, что переговоры Путина и Трампа, в частности о ситуации на Донбассе, могли бы состояться 11 ноября в Париже в ходе мероприятий, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны.

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