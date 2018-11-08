В Северодонецке полиция разыскивает свидетелей ДТП. Новости

В Северодонецке (Луганская обл.) полиция разыскивает свидетелей ДТП. Об этом сегодня, 8 ноября, сообщает пресс-служба полиции Луганщины.

В производстве Следственного управления ГУНП в Луганской области находятся материалы досудебного расследования, внесенные в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 286 УК Украины.

В полиции сообщили, что 25 октября, около 8:45, на пересечении дорог дворовой территории у дома № 55-а по пр. Гвардейскому в Северодонецке произошло столкновение автомобиля «Toyota Land Cruiser» и велосипеда «Украина». В результате указанного ДТП велосипедист получил телесные повреждения, с которыми был госпитализирован в Северодонецкую больницу.

В пресс-службе обратились с просьбой к лицам, которые являются очевидцами или владеют информацией о данном ДТП, или двигались в указанное время в районе места ДТП, обратиться в следственное управление ГУНП в Луганской области по адресу: г. Северодонецк, ул. Пивоварова, 2 (2 проходная «Азот») или по телефонам: 097-752-46-68, 102.