Ситуация в пунктах пропуска днем 8 ноября. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на сегодня, 8 ноября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Марьинка»:

Ольга: «12:02. На "Каргилле" очередь большая. Мама только проехала с 6 утра»;

Светлана: «13:39. На "Каргилл" основная на мосту, льгота 50+, перевозок много тоже».

КПВВ «Новотроицкое»:

Анна: «10:05. На "Перлыне" в Волноваху человек 300 пеших и 100 машин. Автобусы берут только сидячих, автобусы маленькие, стоять часа 2-3 в очереди пешком»;

«Житель Донбасса»: «10:28. Еленовка на выезд 110 обычной и 40 льготной + на проверке машин 40. На Донецк 5 машин и 10 на проверке»;

Карим: «10:48. В Еленовке до 4 туалета, льготы машин 45, движение очень слабое»;

Анна: «11:06. В Новотроицке в Донецк машины сразу на заезд, пеших человек 100. Дорога своим ходом в Волноваху заняла сегодня 5 часов! Очень много людей пешком в ту сторону»;

«NK»: «11:31. Еленовка из Донецка: до третьего туалета, льготы много, движение ужасное»;

Вадим: «14:15. В Еленове очередь до церкви».

КПВВ «Гнутово»:

Владимир: «11:55. Пищевик в Донецк 10 общей и 3 льготы».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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