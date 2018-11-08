Из прифронтового села в Мариуполь запустили социальный автобус, – ADRA Ukraine. Новости

В Волновахском районе (Донецкая обл.) по новому маршруту из прифронтового села Черненко в Мариуполь совершил свой первый рейс социальный автобус. Об этом сегодня, 8 ноября, сообщает благотворительная организация ADRA Ukraine в Facebook.

В организации подчеркнули, что теперь жители села смогут дважды в месяц бесплатно поехать в Мариуполь и вернуться обратно.

«30 жителей села Черненко Павлопольского сельсовета смогут дважды в месяц бесплатно ездить в Мариуполь и через четыре часа возвращаться домой», – говорится в сообщении.

Следует отметить, что помимо этого ADRA Ukraine уже длительное время поставляет в село Черненко питьевую воду.

Как уточняется, бесплатные перевозки стали возможны в рамках проекта «Восстановление жилья и оказания необходимой помощи людям, пострадавшим в результате конфликта на востоке Украины», который реализуется при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Германии.

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