Полицейские изъяли у жителя Мариуполя метадон на 120 тысяч гривен (Фото). Новости

Полицейские изъяли у жителя Мариуполя (Донецкая обл.) 50 пакетиков метадона. Об этом сегодня, 8 ноября, сообщает пресс-служба Центрального отдела полиции Донецкой области.

Внимание полицейских привлек мужчина, который нес в руках большой пакет. Кроме того, он заметно нервничал и озирался вокруг себя. В ходе проведения стандартной проверки было установлено, что мужчина – 34-летний местный житель. В его пакете были обнаружены и изъяты 50 пакетиков с порошкообразным веществом белого цвета, вероятно, метадоном. Стоимость изъятого по ценам «черного рынка» составляет около 120 тыс. грн.

Все изъятое направлено на экспертизу. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 УК (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта). Санкция статьи предусматривает до 3-х лет лишения свободы.

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