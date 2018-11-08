«Выборы» в «ДНР» и «ЛНР» блокируют Минские соглашения, – Марчук. Новости

«Выборы» в «ДНР» и «ЛНР» блокируют Минские соглашения и могут включить «красный свет» для всего переговорного процесса по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 8 ноября, в Киеве заявил представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук.

«Позитивных вариантов нет, а о негативных я говорить не хочу. Пока что. Потому что тут должны проявить себя международные партнеры, которые поддерживают Украину. Когда они это сделают, и в какой форме – потом будем говорить. Но это проблема очень серьезная», – сказал он.

По его словам, процесс легитимизации «ДНР» и «ЛНР» был начат еще в 2014 году, когда на неподконтрольных украинским властям территориях провели первые «выборы», после которых урегулирование конфликта значительно осложнилось, и это может повториться снова.

«Ситуация приобретает противоречивый характер, и как дальше будет сейчас спрогнозировать сложно. То, что будет непросто – это да. Но я тихо надеюсь, что может быть найден какой-то компромиссный выход. Гипотезы ставить сейчас бы не хотелось бы. Хорошего мало», – считает Марчук.

«Компромисс сегодня в общественном мнении украинцев не воспринимается никакой. Иногда говорят, что какой-то политик знает, как можно закончить войну. Так это знает каждый – пойти на компромисс с Путиным, на принятие всех вариантов предложений, которые высказывает Путин, и тогда – может быть», – отметил украинский переговорщик.

Он также заявил, что в связи с проведением «выборов», которые запланированы на 11 ноября в «ДНР» и «ЛНР», украинская сторона в переговорном процессе Трехсторонней контактной группы инициирует ревизию Минских соглашений.

Напомним, после ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «республике» назначили проведение своих «выборов» на 11 ноября. Также в «ЛНР» на 11 ноября тоже назначили «выборы» «главы республики» и «народного совета».

Как ранее сообщалось, постпред США в ООН заявил, что запланированные на 11 ноября незаконные «выборы» в «ДНР» и «ЛНР» Россия использует для собственных целей. 8 стран – членов Европейского Союза в ООН призвали власти Российской Федерации остановить подготовку к незаконным выборам на временно неподконтрольной украинской власти части Донбасса. Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что «выборы» в «ДНР» и «ЛНР» могут стать отправной точкой новой вооруженной агрессии России.

На состоявшемся 6 ноября в Минске очередном заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, РФ официально заявила, что признает результаты «выборов» в «Л-ДНР».

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