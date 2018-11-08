Запись в очередь в 4 утра: Переселенцы, лишенные пенсий, пытаются попасть на прием в ПФУ Мариуполя. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) пенсионеры-переселенцы, чтобы попасть на прием в управление Пенсионного фонда Украины (УПФУ), записываются в очередь в четыре утра. Но их главный вопрос все равно не решается.

Людмила Шипун только вышла на пенсию, но женщина не думала через что нужно пройти, чтобы попасть на прием к специалисту. Она в 4 утра пришла в профильное управление. Говорит, для порядка решила вести запись очереди. «Здесь по списку 40 человек, естественно, эти люди сегодня уже не попадут, потому что прием ведется где-то 20 человек в день, там, где оформляют пенсионные», – говорит она.

А в соседнем кабинете очередь еще больше. В списке – 100 человек. Они – переселенцы. Лариса Минкина пришла с пожилой матерью. На двоих срок их пенсионной задолженности превышает 2,5 года. «Что я буду рассказывать? Вы что, не знаете, как люди живут без денег? Никак не живем. Таблетки не купишь, продукты, которые хочешь, не купишь, в больницу не пойдешь – никуда не пойдешь», – сетует женщина.

По словам специалистов, Ларисе Николаевне и ее матери приостановили выплаты. Но по каким причинам – неизвестно. «Либо линию пересекали, либо банк закрыл. Не знаем что, разные бывают причины. Их будет проверять управление соцзащиты. Мы примем заявление на возобновление и отправим на проверку снова и будет проверяться. В течение двух недель, наверное, у них там сроки», – сообщила главный специалист Мариупольского объединенного УПФУ Ирина Малюга.

Не видела своих пенсионных денег и Валентина Македон. После операции женщина уже не получает выплаты – прошло полтора года. «Хочу подать на переосуждение адвокатам, так там столько бумажек надо собрать, что не дай бог. Собирала-собирала, говорят, еще не все», – делится со слезами на глазах женщина.

По словам специалистов, дела переселенцев на восстановление выплат постоянно отрабатываются, но на деле пенсионеры получают деньги только в текущем месяце. «Сумма задолженности учитывается в электронных пенсионных делах, но на сейчас не выплачивается, не финансируется, поскольку постановлением Кабинета министров предусмотрено финансирование данных выплат на условиях отдельного порядка. Порядка мы пока не видели», – объяснила первый заместитель начальника Мариупольского объединенного УПФУ Ирина Емельянова.

С мая, когда Кабмином были приняты изменения, без пенсионных выплат только в Донецкой области остались почти 300 тысяч пенсионеров-переселенцев.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «ТV7 Мариуполь»

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