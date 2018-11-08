Переселенцы из разрушенного Широкино рассказали о мародерстве в селе. Новости

Личное участие переселенцев из разрушенного Широкино, проживающих в Мариуполе, в выявлении фактов мародерства в селе не приводит к наказанию виновных. Об этом сообщил активист общественной организации «Спасение Широкино» Александр Пилипенко (на фото).

«Неоднократные обращения в правоохранительные органы по фактам мародерства не имеют реальных результатов», – сказал он.

По его словам, жителям Широкино поступило предложение от одного из чиновников МВД самостоятельно дежурить с военными на блокпостах и содействовать в борьбе с мародерами. «Заместитель главы Национальной полиции Константин Бушуев посоветовал мне, чтобы сами широкинцы охраняли свою собственность. Но в настоящее время было сделано иначе. Мы обратились к командованию, и был дан ответ, что за этими районами закреплены конкретные люди – командиры подразделений, находящихся там. Теперь мародерство остановлено и формировать посты широкинцев необходимости нет», – уточнил руководитель военно-гражданской администрации Широкино Олег Прилипко.

Он добавил, что с приходом командующего операцией Объединенных сил (ООС) Сергея Наева мародерство в Широкино остановлено, приемки металла не работают.

В свою очередь Александр Пилипенко отметил, что именно действия жителей выявили очередной факт мародерства, когда военные перевезли из поселка в Мариуполь трактор. «В январе этого года, после обнаружения факта вывоза трактора, лично мной в Волновахский отдел полиции было написано заявление о факте. Трактор был перемещен в район пивзавода на Левом берегу. Мы привлекли туда ВСП, полицию, был составлен протокол. Но с января никакой информации по делу я не получил. Не известно, куда делся этот трактор. Мы планируем проехать в полицию Волновахского района и выяснить судьбу моего заявления. Похожая ситуация с остальными обращениями в полицию. Дела буксуют или вообще не рассматриваются. На данный момент ни одного дела не было доведено до суда, несмотря на показания свидетелей и предъявляемые факты», – заявил переселенец.

В пресс-службе областного главка подтвердили, что на имя начальника ГУНП Николая Семенишина поступило заявление от представителя общественной организации «Спасение Широкино». В нем излагаются факты мародерства в поселке, по которым были открыты производства.

Александр Пилипенко добавил, что при содействии Центра военно-гражданского сотрудничества жители поселка получают фотографии состояния своих домовладений, и сравнительный анализ с предыдущими снимками говорит о том, что из домов вырезаются батареи, арки, заборы, другой металл. Помимо ЦВГС информацию о происходящем в Широкино жители получают от корреспондентов различных СМИ, побывавших в поселке и получившим фото и видеоматериалы. По его словам, военные в личной беседе сообщили о том, что металла в Широкино хватит еще на 10 лет. «Это касается вырезания как металлоконструкций в домовладениях широкинцев, так и инфраструктуры поселка, включая трубопроводы, трансформаторы. Мне было отказано в правоохранительных органах в принятии заявления по этому поводу, так как мы не являемся собственниками, хотя газификацию домов жители производили за свои деньги», – отметил Александр Пилипенко.

Напомним, в Донецкой области село Широкино, что в 15 км к востоку от Мариуполя, когда-то было курортным. Теперь это – село-призрак, оставшееся на линии фронта без единого местного жителя. Боями и обстрелами здесь уничтожено почти все – дома, санатории, объекты инфраструктуры. Побережье сплошь заминировано на случай атаки с моря.

Как сообщалось ранее, в Мариуполе из переселенцев, переживших тяжелый стресс во время боевых действий в Широкино, умерли 70 человек в возрасте от 45 до 70 лет. Основная причина смерти – сердечнососудистые заболевания, в том числе инсульты и инфаркты.

Позже некоторым переселенцам из села Широкино, не пересекавшим линию разграничения, без предупреждения была приостановлена выплата пенсии. Переселенцы из села Широкино, которые попали в «черные списки» невозвращенцев и были лишены социальных выплат, написали обращение в прокуратуру, отстаивая свои права.

Источник: MRPL.city

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