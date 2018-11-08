Ощадбанк присылает СМС о смене счетов: Что это значит для переселенцев. Новости

Ощадбанк присылает гражданам Украины, в том числе переселенцам, СМС о смене счетов. О том, что это значит, сегодня, 8 ноября, разъяснили в Общественной организации «Донбасс-SOS».

Текст СМС, которые получают граждане, следующий: «Шановний клієнте! Повідомляємо Вам про зміну номеру поточного рахунку (_ _ _ _). Отримати реквізити нового рахунку можна у відділенні Ощадбанку. Усі інші умови обслуговування залишаються без змін. Ваш Ощадбанк».

Общественники обратились к представителям Ощадбанка за комментариями касательно таких СМС. «Данное СМС отправляется с домена Oschadbank, соответственно, это реальное СМС от Ощадбанка. Номера карточных счетов изменяются с 2625 на 2620 в соответствии с постановлением Национального банка Украины от 11.09.2017 года №89. На обслуживание самих счетов это никак не повлияет», – цитируют ответ банка общественники.

Так, постановление Национального банка Украины предусматривает постепенную смену счетов до 01.01.2019 года и касается как физических, так и юридических лиц. Постановление доступно по ссылке – http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0089500-17

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