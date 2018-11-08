Украине предлагают отказаться от Крыма ради Донбасса, – Марчук. Новости

Одним из вариантов урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе может быть отказ Украины от территориальных претензий на Крым, что предлагают некоторые политики в ходе переговоров украинским властям. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 8 ноября, в Киеве заявил представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук.

«Я принимаю участие еще в двух международных платформах по Донбассу, и в паузах на кофе мне говорят, что если Украина официально откажется… Ну, не то, чтобы откажется, а "снимет" крымскую проблему, так это может быть серьезная платформа для решения вопросов на Донбассе», – сказал он.

«То есть – откажитесь официально от Крыма, и потом можно будет, как они говорят… Но это не окончательное решение, мол, это частное решение. Но разговоры со мной ведут не частные лица», – добавил Марчук.

По его мнению, «выборы» в «ДНР» и «ЛНР» блокируют Минские соглашения и могут включить «красный свет» для всего переговорного процесса по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе.

Он также заявил, что в связи с проведением «выборов», которые запланированы на 11 ноября в «ДНР» и «ЛНР», украинская сторона в переговорном процессе Трехсторонней контактной группы инициирует ревизию Минских соглашений.

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