Еврокомиссар в Киеве подпишет новую программу поддержки Восточной Украины. Новости

Еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан во время визита в Украину подпишет новую программу помощи Восточной Украине. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии, распространенном сегодня, 8 ноября, сообщает «Европейская правда».

«Еврокомиссар Ган подпишет новую финансируемую Евросоюзом программу поддержки Восточной Украины, которая будет осуществляться Программой развития ООН и другими партнерами», – отмечается в сообщении.

Сообщается, что в Киеве Ган обсудит прогресс в осуществлении реформ и реализацию Соглашения об ассоциации с ЕС.

В рамках визита в Хана запланированы встречи с президентом Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом, министром иностранных дел Павлом Климкиным, председателем НАБУ Артемом Сытником и представителями гражданского общества. С ними комиссар планирует обсудить последние нападения на активистов.

Также Ган почтит память Героев Небесной Сотни и встретится с представителями общественного телевидения.

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