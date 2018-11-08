«Выборы» в «Л-ДНР»: Какая ответственность и что важно помнить гражданам. Новости

На 11 ноября 2018 года назначены так называемые «выборы» в «ДНР» и «ЛНР». В соответствии с законодательством Украины по состоянию на текущую дату, на временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей органы государственной власти и местного самоуправления не осуществляют свои полномочия, значит, что представители в эти органы избираться не могут. О том, какая ответственность лежит на гражданах Украины и о чем стоит помнить, сегодня, 8 ноября, разъяснили в Общественной организации «Донбасс-SOS».

«Мы не будем что-либо комментировать или заявлять. Мы не будем к чему-либо призывать. Мы вне политики, НО! мы в рамках международного права. Подавляющее большинство людей в мире имеют гражданство какой-то страны, которая признана мировым сообществом как субъект международного права. Наличие у лица государственного документа, удостоверяющего гражданство владельца (паспорта), свидетельствует о договоренности между лицом и государством: государство, выдавая паспорт лицу, предоставляет права, но возлагает обязанности; лицо, получая паспорт государства, получает права, но и принимает обязанности. Основной обязанностью лица по отношению к государству является соблюдение законодательства этого государства. Тот, кто не является гражданином страны, но находится в пределах ее государственной границы, обязан соблюдать законодательство такой страны», – говорится в сообщении.

Большинство людей, проживающих на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донецкой и Луганской областей, имеют паспорт гражданина Украины. Какого-то другого государства на временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, как субъекта международного права, признанного мировым сообществом – не существует.

В соответствии с международным правом на временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей органов государственной власти и местного самоуправления государства, которое признано мировым сообществом, как субъект международного права – не существует, значит, что представители в эти органы избираться не могут.

В каждом государстве за невыполнение обязанностей предусмотрена ответственность.

«Будет ли государство Украина привлекать к ответственности граждан Украины за участие в так называемых "выборах" в "ДНР"/"ЛНР"? – мы не знаем.

Может ли государство Украина привлечь к ответственности граждан Украины за участие в так называемых "выборах" в "ДНР"/"ЛНР"? – может.

Может ли государство Украина привлечь к уголовной ответственности граждан Украины за участие в так называемых "выборах" в "ДНР"/"ЛНР"? – может.

Могут ли наступить негативные последствия со стороны так называемой «власти» в "ДНР/ЛНР", если на временно неподконтрольной территории руководствоваться законодательством Украины или нормами международного права? – могут».

«Мы не можем гарантировать безопасность людям, которые проживают на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и давать рекомендации: как поступить в данной ситуации. Вам придется принимать решение самостоятельно. Но, мы считаем своим долгом рассказать следующее: никого не могут привлечь к ответственности по законодательству Украины просто “потому что”, для этого нужны основания», – отмечают общественники.

Помните:

лицо считается невиновным в совершении уголовного преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в порядке, предусмотренном УПК Украины, и установлена ​​обвинительным приговором суда, вступившим в законную силу; никто не обязан доказывать свою невиновность в совершении уголовного преступления и должно быть оправданным, если сторона обвинения не докажет виновность лица вне разумного сомнения; подозрение, обвинения не могут основываться на доказательствах, полученных незаконным путем; все сомнения относительно доказанности вины лица толкуются в пользу этого лица.

Допрос, обыск – это следственные действия и такие проводятся только после возбуждения уголовного дела в порядке, установленном УПК Украины. Вызов на допрос повесткой, обыск по решению суда. Следственные действия проводятся в присутствии понятых и адвоката (если вы того требуете).

Общественники напоминают, что в соответствии с законодательством Украины военнослужащие, работники правоохранительных органов имеют право (грубо говоря на территории Донецкой и Луганской областей):

применить в случае крайней необходимости, когда совершается правонарушение, оружие и специальные средства; задержать и доставить лиц, совершающих правонарушение, в органы Национальной полиции Украины; проверить документы, удостоверяющие личность, а в случае отсутствия документов – задержать для установления личности; осуществить личный досмотр, досмотр вещей и/или грузов, транспортных средств; временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах; входить (проникать) в жилые и иные помещения, на земельные участки, принадлежащие гражданам, на территорию и в помещения предприятий, учреждений и организаций; использовать в служебных целях средства связи и транспортные средства, в том числе специальные, принадлежащие гражданам (с их согласия), предприятиям, учреждениям и организациям, кроме транспортных средств дипломатических, консульских и иных представительств иностранных государств и международных организаций.

Не забывайте:

ст. 63 Конституции Украины: Лицо не несет ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников.

ст. 18 УПК Украины:

никто не может быть принужден признать свою виновность в совершении уголовного преступления или принужден давать объяснения, показания, которые могут стать основанием для подозрения, обвинения в совершении уголовного преступления;

каждый человек имеет право не говорить ничего по поводу подозрения или обвинения против него, в любой момент отказаться отвечать на вопросы, а также быть немедленно уведомленным об этих правах;

никто не может быть принужден давать объяснения, показания, которые могут стать основанием для подозрения, обвинения в совершении его близкими родственниками или членами его семьи уголовного преступления.

Как сообщалось ранее, в Луганской области на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» размещены информационные билборды СБУ, предупреждающие граждан об ответственности за участие в «выборах ЛНР».

Напомним, что ранее плакаты аналогичного содержания от имени СБУ были размещены в ведомствах городов Луганской области, расположенных вблизи линии разграничения.

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