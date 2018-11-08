Хранил 4 года: Житель Донетчины сдал правоохранителям гранату. Новости

Житель Бахмутского района добровольно сдал полицейским гранату, которую прятал 4 года. Мужчина нашел боеприпас в 2014 году, но только сейчас обратился по этому поводу в полицию. При участии взрывотехников боеприпас был изъят. Об этом сегодня, 8 ноября, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

«26-летний местный житель сообщил полицейским, что четыре года назад обнаружил гранату возле своего дома и забрал себе. Свою находку мужчина спрятал на территории домовладения и забыл о ней. Узнав из полицейских новостей, что боеприпас можно сдать, и при этом избежать наказания за его незаконное хранение, бахмутчанин вспомнил о тайнике и обратился в милицию», – рассказали полиции.

На месте работали сотрудники полиции и взрывотехники. Находка изъята и направлена на экспертизу.

В полиции также напомнили, что согласно ч. 3 ст.263 Уголовного кодекса Украины граждане, добровольно сдавшие оружие, боеприпасы и взрывчатку, освобождаются от уголовной ответственности.