Омбудсмен Украины обсудила проблемы КПВВ с командующим ООС. Новости

После посещения вместе с литовской делегацией КПВВ «Майорск» омбудсмен Украины Людмила Денисова провела встречу с командованием Операции объединенных сил. Об этом сегодня, 8 ноября, она сообщила на своей странице в Facebook.

«Я увидела, что на КПВВ есть проблемы. Но я вижу, что работа личного состава направлена на людей. Командующий Объединенных сил Сергей Наев проинформировал, что уже реконструированы пункты въезда-выезда в Марьинке и Станице Луганской. Еще в двух КПВВ ремонт продолжается. Эта реконструкция уже позволила сократить время пересечения вдвое, также вдвое уменьшился и пассажиропоток», – написала она.

По ее словам, важно было услышать, что военнослужащие продлевают время работы КПВВ, когда увеличивается пассажиропоток. «Мы также договорились с командованием ООС о том, что я буду ходатайствовать перед Кабинетом министров о скорейшем принятии порядка пересечения линии разграничения. Именно с этими вопросами ко мне сегодня уже обращались граждане, когда я была на КПВВ "Майорск"», – отметила Денисова.

«Вместе с командованием ООС мы договорились координировать свою работу, чтобы поддержать людей, которые ездят с той территории на эту и наоборот. Мы все знаем, что статус ВПЛ – выдуманный. Это наши граждане. Мы вместе будем делать все, чтобы обеспечить для них как можно лучшие условия», – добавила омбудсмен.

Как сообщалось ранее, сегодня, 8 ноября, омбудсмен Украины работает с литовской делегацией в Донецкой области. Вместе с ней КПВВ «Майорск» сегодня посетили посол Литовской Республики в Украине Марюс Януконис и Главный парламентский омбудсмен Литвы Аугустинас Норматас.

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