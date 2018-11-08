В зоне ООС начали реконструкцию КПВВ «Гнутово» (Фото). Новости

В Донецкой области на линии разграничения начата реконструкция КПВВ «Гнутово». Об этом сегодня, 8 ноября, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В сообщении отмечается, что в этом контрольном пункте осуществляются подготовительные работы для замены дорожного покрытия и подведение основных коммуникаций. И дополняется, что сентября продолжается реконструкция КПВВ «Новотроицкое». Сейчас основные силы направлены на обустройство залов ожидания, накрытия полос движения. Кроме того, по этой программе уже обустроен КПВВ «Марьинка».

«Несмотря на масштабное обустройство КПВВ "Гнутово" и "Новотроицкое" функционируют в штатном режиме. Движение в пределах этих дорожных коридоров не затруднено. В то же время гражданам следует быть внимательными, прислушиваться к указаниям пограничников, ведь из-за реконструкции периодически происходит смена направлений движения транспортных средств», – говорится в сообщении.